Bigon: “De Laurentiis? Non è facile relazionarsi con lui, vi spiego…”

Ai microfoni di “1 football club” è intervenuto Riccardo Bigon, ex ds del Napoli, che, tra le tante cose, ha parlato anche di Adl: “Il presidente De Laurentiis, notoriamente, non è una persona con cui è semplice relazionarsi. Una persona intelligente, competente e convinta di posizioni, a volte, molto forti. È naturale potersi scontrare con lui, ma posso dire che avere un presidente come lui è un grande vantaggio. Per quanto possano essere conflittuali i rapporti, va riconosciuto l’apporto sostanziale che De Laurentiis riesce a garantire al club. I risultati del Napoli, ed il suo essere stabilmente al vertice, parlano chiaro. Non so quante posizioni del Ranking Uefa siano state scalate dall’acquisizione del club… De Laurentiis, alla fine dei conti, offre più di quanto si toglie. Un grande presidente”