Alvino: “Il Napoli è un club ricco, può permettersi di dare ad Osimhen ingaggio oltre i 6 milioni, per me lui è al pari di Haaland”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della situazione riguardante Victor Osimhen e il suo possibile rinnovo. Secondo quanto riportato dal giornalista il Napoli può permettersi di offrire all’attaccante nigeriano una cifra superiore ai 6 milioni di euro. Queste le sue parole: “Per me un centravanti come Osimhen in questo momento è insostituibile. Al pari di Haaland non c’è di meglio in Europa. Un difensore centrale molto bravo lo puoi sostituire, ma uno come Osimhen non lo riesci a sostituire. Io credo che nell’accordo tra Garcia e De Laurentiis ci sia stata la permanenza di Osimhen. Detto questo, il Napoli è una società ricca e con le casse piene perché ha lavorato bene e si può permettere il lusso di proporre ad Osimhen un ingaggio fuori dalla nostra immaginazione”.