Repubblica, Corbo: “Spalletti in copertina ogni giorno, Garcia è sparito”

Dalle colonne di Repubblica, Antonio Corbo ha scritto un editoriale in cui ha criticato la poca presenza mediatica di Rudi Garcia. Il tecnico spagnolo sembra, secondo il giornalista, oscurato da Luciano Spalletti. Continue sono, infatti, le sue apparizioni e i gesti che dimostrano il suo amore e legame per la città e la squadra. Ecco cosa scrive a riguardo Corbo.

“Congedato Spalletti “perché sono generoso”, ADL ha preferito un profilo meno ingombrante con Garcia. Ma ritrova il filosofo di Montemaione in copertina ogni giorno: feste napoletane, soggiorni a Lacco Ameno in un albergo che è un terminal della Napoli bene, concerto a Napoli dei Coldplay, foto e ampio servizio per il dono di una maglia di Diego ad un disabile, elogio della napoletanità a Pompei, “è stata la mia università.” Rudi Garcia è sparito d’incanto, né si fa sentire”.