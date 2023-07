Arrivano buone novelle per il Napoli. Secondo l’Equipe, il PSG avrebbe fatto un cambio di rotta su Osimhen. Attualmente nel mirino del club francese ci sarebbe Kolo Muani dell’Eintracht. Nella giornata odierna sarebbe previsto l’incontro tra il dirigente sportivo del PSG, Luis Campos e Jonathan Barnett, agente a capo del gruppo Stellar, che cura la gestione sportiva di Muani. Se così fosse, aumenterebbe la possibilità della permanenza in azzurro per Victor Osimhen.