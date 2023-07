Il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Oggi iniziamo l’allestimento per celebrare l’arrivo del Napoli. Ci saranno due amichevoli: contro l’Anaune e successivamente contro la Spal. Saranno giorni di festa, ricchi di avvenimenti. Ci sarà una novità: la presentazione della squadra avverrà nel campetto della chiesa e non più in piazza”.