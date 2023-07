Gazzetta, Vernazza: “Vinto lo scudetto, è iniziato il fuggi fuggi. Garcia? Dovrebbe trarre ispirazione da Allegri”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta, in fondo, un commento di Sebastiano Vernazza. Il giornalista si è soffermato sugli addii del Napoli: “Vinto lo scudetto, è iniziato il fuggi fuggi.- ha scritto Vernazza – Il primo ad andarsene è stato Luciano Spalletti, uomo inquieto per natura e forse deluso dalla gestione societaria del trionfo. A seguire Cristiano Giuntoli: come si fa a dire di no alla Juve, tanto più a una Juve da ricostruire, situazione ideale per modellare la materia a modo proprio? Quanto a Kim, è tutta colpa della clausola”.

Con l’addio di Spalletti è arrivato Rudi Garcia. Per lui un’eredità non semplice da gestire, specie dopo che il toscano è riuscito a riportare lo scudetto a Napoli dopo 33 anni. Sul nuovo tecnico azzurro, Vernazza scrive: “Nell’estate del 2014 Massimiliano Allegri ereditò la Juve vincente di Antonio Conte, passato in Nazionale, non toccò quasi niente e rivinse scudetti in serie. Garcia potrebbe trarne ispirazione, ma non ci sembra il tipo”. Poi, chiosa sul possibile addio di Victor Osimhen: “Se qualche “big spender” si presentasse con i 150 milioni richiesti da De Laurentiis, Osimhen andrebbe venduto subito, senza rimpianti, per una rifondazione in leggerezza. Se bisogna cambiare, che vero cambiamento sia senza nostalgie né tentennamenti”.