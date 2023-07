Gazzetta – Il Wolverhampton non ha intenzione di cedere Kilman, i dettagli

Il Napoli ha valutato diversi giocatori come possibili sostituti per il difensore coreano Kim, tra cui l’inglese Maximilian Kilman del Wolverhampton, classe 1997. Tuttavia, il club di Premier League non ha intenzione di cedere il suo centrale, che è valutato oltre quaranta milioni. In realtà, nonostante abbia un contratto lungo fino al 2026, il club ha l’intenzione di prolungarlo ulteriormente, oltre all’opzione di un anno già prevista. In altre parole, Kilman e il Wolverhampton desiderano continuare la loro collaborazione. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.