Diritti tv, Serie A rifiuta offerta di Dazn, Sky e Mediaset. Tutto rinviato al 14 luglio

Si è conclusa con una nulla di fatto l’odierna assemblea di Lega per i diritti tv della Serie A. Inizialmente la Serie A chiedeva 1,2 miliardi l’anno, offerta scesa successivamente a 900 milioni. Ma sono state rifiutate le offerte presentate dai broadcaster per la stagione 2024. Ecco cosa scrive Calcio e Finanza: “In corsa per trasmettere il massimo campionato italiano 2024 in avanti DAZN, Sky (titolari dei diritti attuali) e Mediaset, interessata alla partita del sabato sera in chiaro. Si procederà dunque con un’estensione delle trattative private, con i broadcaster che dovranno presentare nuove offerte ai club del massimo campionato italiano. La nuova assemblea di Lega è ora in programma per il prossimo 14 luglio”.