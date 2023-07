De Canio: “Maxime Lopez? Alter ego di Lobotka, un giocatore capace di arricchire la rosa. C’è anche un altro giocatore che mi piacerebbe vedere a Napoli”

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Radio Goal: “Maxime Lopez? Un alter ego di Lobotka, anche per solidità e fisicità non è la stessa cosa: sarebbe un giocatore capace di arricchire la qualità della rosa. Il Napoli dovrebbe irrobustire la propria squadra nell’ottica di migliorare complessivamente una rosa già di spessore per qualità, da completare. Schuurs? Appena conoscerà meglio il campionato italiano, in prospettiva può diventare importante e mi piacerebbe molto vederlo a Napoli”.