Cds – Ecco due nomi per il dopo Kim, la situazione

Il Napoli ha un chiaro obiettivo, ha analizzato attentamente il sistema difensivo del calcio e si è concentrato su una sfida tra due giganti che hanno solo sei centimetri di differenza – l’1,93 di Kilman e l’1,87 di Le Normand – e pochi milioni di distanza, che comunque a certi livelli sono molto importanti. I 35 milioni offerti dal Napoli al Wolverhampton rappresentano una cifra considerevole, anche se considerando l’inflazione del mercato calcistico negli ultimi anni. Tuttavia, sembrano insufficienti per un club ricco come quelli che competono in Premier League. Questa è la valutazione riportata dal Corriere dello Sport.