Albarella: “Itakura profilo ideale per il Napoli, sostituto perfetto di Kim”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto a “Si Gonfia la Rete”: “Itakura è un buon giocatore e sapete tutti che è nel giro nella nazionale. Ha fatto tutto il percorso che gran parte dei giocatori giapponesi fanno e poi si è preso i suoi spazi in Bundesliga, campionato importante. Quest’anno è risultato un giocatore di grande affidamento. Ha una buona fisicità anche se l’indice di massa corporea non è quella di Kim perché è più longilineo. Itakura può essere un buon sostituto di Kim e così come l’anno scorso Kim era una scommessa, quest’anno può esserlo Itakura, ma rientra nei parametri economici tecnici-tattici del Napoli. Nasce centrocampista, ha una buona proprietà tecnica, è un destro naturale, ma calcia bene anche col sinistro ed ha una grande cultura del lavoro. Itakura può crescere e darà un rendimento eccelso perché rientra nel dna dei giapponesi. Hiroito è un giocatore di prospettiva e resta un buon giocatore, ma Itakura è più pronto ed è un profilo al livello del Napoli”.