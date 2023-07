Cristiano Giuntoli firmerà a breve un nuovo contratto che lo legherà alla Juve.

Come riportato stamane dall’edizione odierna di TuttoSport, infatti, l’ormai ex direttore sportivo del Napoli approderà ufficialmente a Torino entro la metà della prossima settimana. Un legame di ben cinque anni con la Vecchia Signora ed una nuova esperienza importante, a cui ha fatto di tutto per prendere parte.