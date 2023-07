Malfitano difende ADL: “Garcia è un signor allenatore e ha vinto più di Spalletti”

Mimmo Malfitano, giornalista storico della Gazzetta dello Sport parla così della scelta di Rudi Garcia: “Rudi García non è l’ultimo allenatore disponibile sulla piazza, è un signor allenatore. E’ uno che ha vinto probabilmente più di Spalletti, quindi di che parliamo. Spalletti ha fatto il suo, gli abbiamo fatto tutti gli onori per quello che ha fatto a Napoli però ha deciso di andarsene quindi arrivederci e grazie. Abbiamo detto addio a tanti giocatori e allenatori e ora non possiamo dirlo a Spalletti?”.