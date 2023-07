La Repubblica – Il Napoli vuole accontentare Garcia il prima possibile

Sul mercato il Napoli vuole attivarsi il più presto possibile per accontentare Garcia.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il primo grande obiettivo è regalare al nuovo allenatore un difensore in grado di sostituire Kim nel migliore dei modi: le piste italiane non sono fattibili per il momento, soprattutto la pista che porta a Scalvini, valutato con ben 30 milioni dall’Atalanta. Tra gli obiettivi vi sono Le Normand e Itakura, oltre ad altri nomi che lo stesso patron azzurro ADL sta esaminando in prima persona.