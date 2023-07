GdS – Errori arbitrali? La Juventus è quella che ne ha beneficiato di più!

Un editoriale de “La Gazzetta dello Sport” ha analizzato gli errori arbitrali effettuati nelle ultime 3 stagioni di Serie!. Il risultato è abbastanza sconcertante:

“La Juventus ha avuto 115 errori “a favore” (più di tutte) davanti a Milan (109) e Inter (99)”. A dominare la classifica degli errori contro è il Torino “con 205 errori, davanti a Milan (102) e Inter (93)”.

Nella stagione 2020-21, Juventus e Roma hanno avuto più errori “a favore” (37) mentre il Torino 67 “contro” (la Juve 38); nel campionato 2021-22, ancora la Juve davanti con 42 errori a favore (dietro, il Milan con 32 e il Napoli con 30) e nei “contro” ancora il Torino con 55 davanti a Milan e Roma. Nell’ultimo campionato, alla prima voce in questa virtuale classifica sono in testa Juve e Inter (36) e il Torino dall’altra parte capeggia con 83 contro.

Nell’ultima stagione il conto di Nesti-Fiandrino mette in luce un totale di 36 errori a favore per Juve e Inter; di 35 per il Milan, di 29 per la Roma e di 25 per il Napoli. Poi, 21 per l’Atalanta, 18 per la Fiorentina, 16 per il Torino. Ma quelli che invece non hanno portato benefici? Il Torino ne ha avuti 83, la Roma 46, il Milan 35, il Napoli 30, l’Inter 28, la Juventus 27″.