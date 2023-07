Gazzetta – Maxime Lopez e la sua polivalenza: ecco perchè sarebbe un acquisto importante

Maxime Lopez può essere un acquisto molto importante per il Napoli.

Il centrocampista attualmente in forza al Sassuolo è un autentico fattore per il calcio di Rudi Garcia. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato un focus sul calciatore, la cui duttilità potrebbe fare al caso del Napoli: l’ex Marsiglia può ricoprire diversi ruoli, a partire dalla posizione di regista e di mediano, fino alla mezz’ala e al ruolo di sottopunta in un ipotetico 4-2-3-1 che, più volte, Garcia ha dimostrato di saper mettere in campo pur partendo dalla continuità di un 4-3-3 che ha portato uno scudetto in quel di Napoli.