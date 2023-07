Gazzetta – Garcia vuole Tousart: il Napoli prova con il prestito

Garcia ha chiesto esplicitamente Tousart.

L’ex calciatore del Marsiglia, che il tecnico ha avuto modo di allenare e di valorizzare in terra francese, è un obiettivo per il centrocampo dopo l’addio quasi certo di Demme. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, il club proprietario del suo cartellino, ovvero l’Herta Berlino, non accetta lo scambio con Demme, proposto dal Napoli: i tedeschi vogliono anche una piccola offerta economica al quale gli azzurri non hanno aperto. Proposta una formula di prestito dal Napoli che, però, non convince minimamente l’Herta. Si attendono aggiornamenti.