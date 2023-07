Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Milinkovic-Savic al Napoli? Non si può prendere. E’ un ottimo giocatore ma gioca nel ruolo di Anguissa. Fa più gol, ruba più l’occhio ma non so se sia meglio di Anguissa nell’economia generale di una partita. E’ un ruolo in cui il Napoli è coperto e il costo del cartellino è alto”.