Auriemma: “Senza i top la storia del Napoli cambia, il problema è sapere chi va via”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Si gonfia la rete”:

“Il problema del Napoli non è se va via Kim ma se va via Osimhen. Noi non dobbiamo escludere che questo calciatore possa ricevere la cosiddetta offerta irrinunciabile, così come il Napoli. A quel punto secondo me senza Spalletti, Giuntoli, Kim e Osimhen probabilmente la storia del Napoli cambia. Dobbiamo monitorare quello che accade sul fronte uscite perché io vedo che tutti si divertono a vedere chi compriamo, ma il problema è sapere chi va via”.