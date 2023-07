Ufficiale – La Juventus porta a casa un figlio d’arte, è stato ufficializzato l’arrivo di Weah in bianconero dal Lille

La Juventus ha chiuso il primo acquisto del proprio calciomercato estivo, portandosi a casa un figlio d’arte, ovvero Timothy Weah, acquistato dal Lille. Il calciatore statunitense è figlio dell’ex attaccante del Milan George Weah, e in carriera a differenza del padre non fa del gol la sua arma principale. La squadra bianconera lo ha acquistato per la sua duttilità, per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro in totale, con possibili bonus da aggiungere. Questo il comunicato ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Lille Olympique Sporting Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Timothy Weah a fronte di un corrispettivo di € 10,3 milioni, pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori fino ad un massimo di € 1,0 milione. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 2,1 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2028″.