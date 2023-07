Aurelio De Laurentiis, ora che Giuntoli è andato via, non ha sostituito la sua figura nello specifico, ma ha deciso di creare una squadra formata da tanti professionisti per gestire il mercato.

Quest’organizzazione è destinata a restare in pectore per tutto il mercato, ma ovviamente ADL si guarda intorno e sta sondando, sotto traccia, il mercato dei direttori per scovare un nuovo profilo idoneo.

E un’idea porta a Ricky Massara, che piace e anche tanto al Napoli per l’esperienza accumulata con Maldini al Milan, dove i risultati ottenuti sono straordinari, e perché, da allievo di Sabatini, capace di sapere prendere dei giocatori a poco prezzo e di sapersi muovere con un profilo basso.

Fonte: SportMediaset.