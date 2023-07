Santacroce: “Io se fossi nel Napoli punterei su Ostigard. Le Normand mi piace ma potrebbe avere un problema”

L’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del nuovo difensore del Napoli per sostituire Kim. Secondo l’ex centrale azzurro il Napoli dovrebbe puntare su un difensore che ha già in casa, ovvero il norvegese Leo Ostigard. Queste le sue parole: “Secondo me il Napoli in casa ha già l’erede di Kim, ovvero Ostigard, che ha grandi doti fisiche ed è forte di testa. Ha vissuto un anno al Napoli nel quale ha appreso nuove conoscenze e penso possa essere cresciuto. Secondo me non è bravo nelle letture come il coreano solo perché non ha giocato molto. Giocando più spesso può acquisire conoscenze e capacità tattiche che ora non ha ancora maturato. Insomma, se fossi nel Napoli punterei molto sul difensore norvegese. Si deve comunque partire dal fatto che trovare uno come Kim è praticamente impresa impossibile, e non solo per le sue caratteristiche. Non lo è perché trovare uno che si riesca ad adattare subito al calcio italiano come ha fatto Kim non è semplice. Le Normand mi piace ma potrebbe avere delle difficoltà, soprattutto legato al ruolo che dovrebbe ricoprire. Sostengo infatti che per un centrocampista è più facile inserirsi velocemente, mentre per un difensore èuò essere più complesso adattarsi nei meccanismi della retroguardia. Anche considerando che in genere sono molto più complessi rispetto a quelli che i calciatori trovano negli altri campionati europei. Koch mi piace molto, ha ottime doti, ma resto dell’idea di puntare su Ostigard”.