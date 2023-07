Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è un perno del centrocampo e nell’ultimo anno, con una regolarità e una continuità che non sempre era stata mostrata, si è imposto come uno dei protagonisti dello Scudetto.

Ma, il suo futuro è in bilico per via della scadenza del contratto nel 2024: il suo ingaggio esula, va oltre quello che sarebbe il monte stipendi ideale per la società e l’eventuale rinnovo si tratterà con cifre al ribasso.

Al momento, la strategia di Zielinski è quella di restare a Napoli, ma, per ora, non è neppure iniziata una trattativa.