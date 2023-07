L’ex Bonomi: “Il prossimo campionato sarà più competitivo. Osimhen? Difficile sostituirlo”

Mauro Bonomi è stato intervistato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Piazza Affari. L’ex, fra le altre, di Cagliari, Bologna e Napoli, ha detto la sua su Garcia, la partenza di Kim e il possibile addio di Osimhen. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Garcia ora eredita una situazione difficile? Sicuramente non sarà facile, però parliamo di un allenatore con esperienza europea e nel campionato italiano. Ora serviranno gli stimoli giusti, anche perché le contendenti avranno un po’ meno problemi. Il prossimo sarà un campionato più competitivo. Kim? E’ un grandissimo giocatore. Se si prende la decisione di cambiare allenatore e direttore sportivo è comprensibile. Per la difesa ora c’è comunque Rrahmani; lo lo vorrei sempre nel contesto di una mia squadra ideale, molto continuo e che non crea mai problemi. Trovare il sostituto di un giocatore come Osimhen però sarebbe molto più difficile”.