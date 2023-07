Il Mattino – Diversi club vogliono Gaetano, sarà Rudi Garcia a decidere in ritiro se farlo rimanere o può partire

Diversi club hanno messo gli occhi su Gianluca Gaetano, che nella scorsa stagione ha trovato minutaggio anche se non tantissimo come vice Lobotka. Come riporta il Mattino varie squadra hanno chiesto al Napoli il giovane centrocampista, tra queste troviamo l’Empoli, il Parma e l’Udinese. Questi club vogliono fare dell’ex Cremonese il fulcro del proprio centrocampo, ma al momento il Napoli non ha deciso se farlo partire o meno. La decisione spetterà a Rudi Garcia, che in ritiro potrà osservare meglio il ragazzo di Cimitile e capire se può partire oppure rimanere per dare una soluzione ulteriore a centrocampo.