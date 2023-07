Il Mattino – Addio Lozano, tre nomi per rimpiazzare il Chucky

Hirving Lozano ha da tempo la valigia pronta: la prossima stagione non sarà più un calciatore del Napoli. Il suo ingaggio sta diventando troppo alto da gestire e non rispetta la politica del tetto ingaggi imposta dalla società. Il suo sogno sarebbe giocare in Premier, ma ad oggi non si è fatto avanti nessun club inglese. Pare, invece, che ci sia stato un piccolo interesse del Fenerbahce. Il club turco avrebbe infatti chiesto delle informazioni sul Chucky. Anche se il messicano ha solo un anno di contratto, ADL conta comunque di poter ottenere una piccola plusvalenza. Oltre a vendere bisogna, però, sostituire.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe tre nomi sulla sua lista per rimpiazzare Lozano. Il primo su tutti è Jesper Lindstrom, attaccante dell’Eintracht Francoforte, segue lo svincolato Adama Traoré. Da non trascurare la pista che porta in Emilia-Romagna: Riccardo Orsolini, ala destra del Bologna.