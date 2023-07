Davide Lippi: “Spalletti mancherà alla Serie A, mi auguro torni presto. Garcia rispecchia i parametri del Napoli”

Ieri al Gran Galà del Calcio a Rimini c’erano veramente tanti ospiti, tra questi anche Davide Lippi, che ai microfoni di Tmw Radio ha parlato di Spalletti e Garcia. Queste le sue parole: “Mi auguro di vedere di nuovo Spalletti in Serie A, è un grande allenatore, una persona fantastica, e poi le sue interviste sono fantastiche. I primi 6 mesi in A mi mancherà. Sono sorpreso dell’addio di Maldini e Massara al Milan, non me lo aspettavo. Prima di privarmi di una persona come Maldini ci penserei tantissime volte, sono rimasto sorpreso. Garcia rispecchia i parametri del Napoli, vedremo cosa farà, non sarà un compito facile per lui”.