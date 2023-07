CdS – Zielinski vorrebbe restare, Lozano ha un sogno

Piotr Zielinski vuole restare in azzurro. Per questo, sarebbe disposto a dimezzarsi l’ingaggio. E’ quanto, stando ai rumours, avrebbe confidato agli amici napoletani. Il polacco è arrivato in azzurro nell’agosto del 2016. Con la casacca azzurra ha collezionato una Coppa Italia e lo scudetto. Anche Hirving Lozano (arrivato nel 2019) può contare sullo stesso palmarés in azzurro con l’aggiunta di una Concacaf col Pachuca e uno scudetto olandese col Psv. A differenza di Zielinski, inoltre, il Chucky è già lontano da Napoli. Qualche offerta è arrivata da Messico e da Arabia Saudita, anche se “Il Chucky aspira alla Premier – s’è anche legato a un’agenzia inglese – ma per il momento il Napoli non ha registrato grandi movimenti”. Lo riporta Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.