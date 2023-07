CdS – Spunta un nuovo nome per sostituire Kim: gli azzurri valutano il francese Konaté del Liverpool

Il Napoli segue molto da vicino vari profili per sostituire Kim Min Jae, ormai prossimo a lasciare per trasferirsi al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbe anche un nuovo nome sulla lista del club azzurro, ovvero Ibrahima Konaté del Liverpool. Il francese ex Lipsia non viene valutato poco, i Reds chiedono per lui ben 38 milioni di euro. Il transalpino non è l’unico nome sulla lista azzurra, infatti ci sono anche altri profili come Max Kliman del Wolverhampton e Robin Koch del Leeds.