Brambati: “Io credo il Napoli abbia cercato Ibanez, non credo valga 35 milioni, mi sembra un bel rischio puntare su di lui”

L’ex calciatore e oggi procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio del possibile arrivo di Roger Ibanez come sostituto di Kim. Secondo l’ex calciatore potrebbe essere un rischio il prendere l’italo-brasiliano, anche perché la Roma chiede ben 35 milioni di euro. Queste le sue parole: “Io credo che il Napoli lo abbia cercato e che la Roma abbia richiesto 35 milioni. Il Napoli cerca il sostituto di Kim e opta per un giocatore importante che il nostro campionato lo conosce già. Che poi il suo valore sia di 35 milioni di euro mi pare esagerato. Per Ibanez sarebbe uno step in avanti, andrebbe a giocare la Champions, ma mi sembra un bel rischio. Quest’anno Ibanez lo ricordo per i suoi errori nei due derby”.