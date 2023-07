Brambati: “Ibanez al Napoli? Vi spiego perché è un rischio”

Nel corso del programma radiofonico Maracanà, è intervenuto Massimo Brambati. L’ex calciatore e procuratore ha parlato di Roger Ibanez, uruguayano con passaporto brasiliano della Roma proposto al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“E’ stato proposto o cercato? Perché dipende. Credo che sia stato il Napoli e la Roma abbia detto 35 milioni. Il Napoli cerca il sostituto di Kim e opta per un giocatore importante che conosce già il nostro campionato. Che poi Ibanez valga 35 milioni mi pare esagerato. Per Ibanez sarebbe uno step in avanti, andrebbe a giocare la Champions, ma mi sembra un bel rischio. Quest’anno Ibanez lo ricordo per gli errori nei due derby”.