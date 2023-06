L’allenatore Renzo Ulivieri ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di ‘Radio Goal’ dell’addio al Napoli di Cristiano Giuntoli. Queste le sue parole: “Fossi stato De Laurentiis non avrei mai lasciato andare Giuntoli, perché conosco il suo valore e non lo avrei liberato. L’avrei lasciato partire solo nel caso in cui la Juventus avesse portato soldi. Detto questo, Giuntoli è un dirigente di altissimo livello, normale che in tanti si siano rivolti a lui”.