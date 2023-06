Ugolini: “Il Napoli cerca un difensore forte ma anche rapido, Danso sembra sfumato, piace Scalvini, ma prezzo molto alto”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha parlato a Sky Sport dell’identikit del difensore che il Napoli sta cercando per sostituire il partente Kim. Gli azzurri cercano un difensore forte, che sia anche rapido e che possa quindi dare la possibilità di giocare con la difesa alta. Queste le sue parole: “Il Napoli cerca un difensore forte ma anche rapido, così da poter giocare con la difesa alta. Danso è un nome un po’ sfumato, Scalvini è giovane e forte, è veloce nonostante i 183 cm di altezza. L’Atalanta per lui chiede una cifra tra i 40 e i 50 milioni, e non credo sia una cifra che De Laurentiis voglia investire”.