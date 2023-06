TuttoSport – Napoli già proiettato al futuro: focus su tre difensori per il dopo Kim

Il Napoli è già proiettato al futuro e cerca assiduamente l’erede di Kim.

Come riferito stamane dall’edizione odierna di TuttoSport, gli azzurri hanno almeno tre nomi sul taccuino per provare a delineare il profilo prescelto per sostituire il sudcoreano. Tra questi tre due appartengono alla Serie A e sono reduci da una grande stagione con le proprie squadre di appartenenza: “Il team azzurro stavalutando più piste e decisivo sarà l’avallo del neo tecnico Garcia per ufficializzare il nuovo difensore. Con lo scouting azzurro già da settimane al lavoro, i calciatori sondati sono tanti. Piace Jhon Lucumì del Bologna e della nazionale colombiana, era stato contattato anche Kevin Danso, ma il Lens ha preparato il rinnovo di contratto fi no al 2026, e non è un mistero che a De Laurentiis piaccia Scalvini”.