Schira: “30 giugno doveva essere e 30 giugno sarà, Cristiano Giuntoli lascia il Napoli e si unisce alla Juventus”

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha scritto sul proprio profilo twitter dell’ormai prossimo addio di Cristiano Giuntoli al Napoli. Il giornalista aveva parlato della data odierna come ufficiale per l’approdo ai bianconeri, e secondo le ultime indicazioni così sarà. Oggi il Ds ex Carpi dovrebbe salutare il Napoli per passare a Torino sponda bianconera. Questo il suo tweet: “Venerdì 30 giugno doveva essere e Venerdì 30 giugno sarà: risoluzione tra Cristiano #Giuntoli e il #Napoli. Sarà il nuovo dirigente di riferimento della #Juventus. Termination of the contract between #Giuntoli and #Napoli. He will join #Juventus“.