Pedullà: “Oggi si arriva a una soluzione, telefonata alle 16 con De Laurentiis”

Oggi probabilmente è il giorno in cui le strade di Cristiano Giuntoli e il Napoli si divideranno. Proprio di questo, sul suo sito ufficiale, ha parlato Alfredo Pedullà.

Queste le sue parole: “Nessun incontro, ma un contatto telefonico tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, esattamente alle 16. Dovrebbe essere quello giusto per arrivare a una soluzione, per risolvere il contratto con il Napoli in scadenza tra un anno e per permettere al direttore sportivo di raggiungere la Juve. Il club bianconero sta aspettando il via libera”.

Poi Pedullà ha continuato: “C’è stato un clima più disteso negli ultimi giorni, il contatto di oggi pomeriggio è quello giusto per arrivare a tutte le intese. Contrariamente a quanto annunciato da un quotidiano poco fa, l’intesa arriverà soltanto quando verranno firmate tutte le carte, nel pomeriggio. C’è grande ottimismo, ma servono le carte firmate. E così la pista Giuntoli-Juve, che vi abbiamo anticipato dallo scorso settembre, diventerà realtà”.