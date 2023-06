La Repubblica – ADL pensa a Itakura per il dopo Kim: contatti avviati con il Borussia Monchengladbach

ADL avrebbe individuato in Ko Itakura il sostituto di Kim.

Il difensore del Borussia Monchengladbach ha partecipato al Mondiale con il suo Giappone e si è rivelato una sorpresa in positivo per il club tedesco. Il Napoli prova a sondare il terreno, come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica: “Il casting per l’acquisto di un nuovo difensore è in corso da settimane e la pista più intrigante porta a un altro giocatore asiatico: Ko Itakura, centrale giapponese di 26 anni, la cui quotazione si è impennata dopo i Mondiali in Qatar a 14 milioni. De Laurentiis ha già sondato il Borussia Mönchengladbach per acquisirne il cartellino e ci sono buone possibilità che l’operazione vada in porto, anche perché il presidente ha detto apertamente di voler tesserare per il club azzurro(per motivi commerciali, oltre che tecnici) un calciatore nipponico”.