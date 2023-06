Del Genio: “Chiesa al Napoli? Osimhen resta? Ecco le percentuali”

Paolo Del Genio è intervenuto a Telecapri per parlare di alcune situazioni legate al Napoli.

Ecco le sue parole: “Il valore di Federico Chiesa non può essere messo in discussione. L’unico punto interrogativo sul calciatore riguarda gli infortuni anche perché si fa male spesso. Penso ci siano pochissime possibilità di vederlo al Napoli. Diciamo non oltre il 2, forse il 5%”.

Poi Del Genio ha detto la sua su Osimhen: “Ho la sensazione che possa restare. Facendo le percentuali, diciamo che al 60% sarà a disposizione di mister Garcia. Il suo futuro è incerto, ma non mi va di parlare di 50 e 50 perché non sarebbe una vera risposta”.