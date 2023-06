Corbo: “L’addio di Giuntoli mi preoccupa. Su Scalvini…”

Il giornalista Antonio Corbo è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e del mercato del club azzurro.

Ecco le sue parole: “Giorgio Scalvini sarebbe davvero un buon innesto al posto di Kim Min-jae? Un giornalista serio non deve dare mai giudizi prima che l’acquisto sia avvenuto. Aspettiamo di vedere se arriverà, poi cercheremo di capire se sia da Napoli. Mi preoccupa l’assenza di Giuntoli, un manager straordinario nell’equilibrio di poteri”.

Poi Corbo ha continuato: “Il direttore sportivo attuale si è dato molto da fare, in maniera sottile e diplomatica, mitigando le diverse opinioni all’interno di società e staff. Non si può decidere da soli, ma lo si deve fare con persone ben amalgamate in un discorso di sistema. Lo Scudetto, da questo punto di vista, ne è la conferma. Sono sicuro che le cose andranno bene, perché De Laurentiis ne capisce di calcio e si affianca a Chiavelli, che ha grande esperienza, e gli scout ce, dopo aver lavorato con Giuntoli, qualcosa l’avranno pure imparato”.