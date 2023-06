Caprile-Napoli, parla l’agente: “Ecco la verità sul suo futuro”

Dopo l’ottima stagione in Serie B al Bari, Elia Caprile è al centro del calciomercato. Parecchie voci parlano di interessamenti da parte di club della Serie A, tra cui sembra esserci anche il Napoli. Di ciò ha voluto parlare il suo agente Graziano Battistini a Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole: “In questo momento mi trovo in una situazione di stand-by, sto attendendo un segnale da parte del Bari per poter capire quello che hanno in testa loro. E poi anche loro devono capire cosa abbiamo in testa noi. Sto aspettando solo ed esclusivamente una chiamata dal Bari per cercare di allinearci tutti”.

Poi l’agente ha continuato: “Se l’Empoli è un estimatore? Sondaggi ne arrivano sempre in questa fase, ma per me le proposte sono solo scritte per essere concrete. Ad oggi tante belle chiacchierate, ma è ancora tutto in una fase embrionale”.

Infine, Battistini ha concluso: “Se il Napoli ha davvero una corsia preferenziale? E beh… La società è seria, è campione d’Italia, per cui se dovesse avere interesse per Elia, ci sarà la possibilità di chiacchierare. Il Napoli è il Napoli, il Bari è il Bari. Ribadisco questo soggetto per rispetto della società pugliese, a cui Elia si è legato tantissimo, pure alla piazza. Se il Napoli dovesse mai essere interessato ci sarà modo di fare due chiacchiere”.