Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dell’addio di Cristiano Giuntoli al Napoli. Secondo lui c’è un motivo preciso dietro la bravura negli anni a Napoli del Ds ex Carpi. Queste le sue parole: “Le idee circolano, Giuntoli a Napoli ha fatto bene perché ha trovato una società scarna che prende decisioni in modo veloce. Chi va via dopo aver fatto bene gli puoi solo fare gli auguri. La Juventus ha più bisogno di competenze ed idee”.