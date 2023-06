Bonanni: “Spalletti ha capito che il giocattolo poteva smontarsi. Kim perfetto per il Bayern”

L’ex calciatore e oggi tecnico Massimo Bonanni ha parlato ai microfoni di Maracanà su Tmw Radio. Tra gli argomenti trattati anche l’addio di Kim e di Spalletti al Napoli. Queste le sue parole: “Spalletti ha deciso di fermarsi perché ha capito che il giocattolo poteva smontarsi. Aveva questa paura e alla fine il primo pezzo è andato via, non è che può andarti bene tutti gli anni. Kim ha dimostrato di essere un giocatore importante per il Napoli di Spalletti, e credo che per una squadra che ama attaccare come il Bayern lui sia perfetto”.