Tuttosport – Zielinski alla Juve? La risposta del club bianconero

Tuttosport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato dal quotidiano il centrocampista azzurro sarebbe il primo calciatore che Giuntoli porterebbe alla Juventus. La società bianconera non è però d’accordo:

“Da fonti napoletane è giunto lì a Torino un suggerimento per provare a far breccia nel muro partenopeo: mettere sul piatto l’acquisto di Piotr Zielinski, il centrocampista polacco in scadenza nel 2024 e a cui il club azzurro non ha intenzione di rinnovare il contratto, sebbene continui a valutarlo una ventina di milioni. L’ipotesi non ha minimamente scaldato i dirigenti bianconeri per i quali Zielinski non entra nei piani né dal punto di vista tecnico (Allegri non è per nulla convinto) tantomeno da quello economico (guadagna 3,5 milioni netti)”. Scrive il quotidiano.