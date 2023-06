TMW – Tre azzurri nel mirino di altre squadre: il futuro lo deciderà Rudi Garcia

Il calciomercato del Napoli, soprattutto quello in uscita, si infiammerà soltanto durante il ritiro di Dimaro dal 14 al 25 luglio 2023. Intanto, la società sta definendo l’addio di Kim e i possibili eredi, quindi sembrerebbe poco concentrata sulla cessione dei suoi giovani. Folorunsho (ritornato dal prestito al Bari), Zerbin e Gaetano sembrerebbero essere corteggiati da diverse squadre.

Michael Folorunsho piace molto all’Empoli. Ci sono stati sondaggi anche per Alessio Zerbin. Gianluca Gaetano è reduce da un intervento chirurgico e conta di essere disponibile il prima possibile per Rudi Garcia. Tutte le proposte sono in stand-by: il futuro di questi azzurri si deciderà soltanto dopo la valutazione del nuovo tecnico del Napoli. Lo fa sapere TuttoMercatoWeb.