Come riportato dai colleghi di tuttomercatoweb, il Parma sarebbe interessato a Gianluca Gaetano. Il centrocampista napoletano è reduce dalla vittoria dello scudetto proprio con il Napoli e ancor prima da una grande stagione con la Cremonese, capitanata proprio da Pecchia. La società ha inserito nella propria lista il giocatore del Napoli per regalare al mister un rinforzo per puntare al ritorno in Serie A.