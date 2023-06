Come riporta Sky Sport, Kim MinJae è ad un passo dal lasciare Napoli dopo un solo anno per andare al Bayern Monaco. Il club tedesco pagherà 58 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto del coreano. Il club azzurro lo scorso anno versò 18 milioni più 2 di bonus nelle casse del Fenerbahce. L’accordo era di tre anni con opzione per altri due e, considerando che l’ammortamento per il Napoli è decrescente, De Laurentiis farà circa 40 milioni di plusvalenza da questa cessione.