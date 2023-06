Repubblica – Le Normand, la trattativa potrebbe diventare concreta! I dettagli

Per il post Kim il Napoli avrebbe individuato Robin Le Normand, centrale francese naturalizzato spagnolo della Real Sociedad. La clausola rescissoria fissata a 60 milioni sembrerebbe essere l’ostacolo principale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la trattativa potrebbe diventare comunque concreta. Infatti, il classe 96′ sembrerebbe affascinato dalla prospettiva di poter giocare per i campioni d’Italia in carica e vede di buon occhio la possibilità di un trasferimento in azzurro.