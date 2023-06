Il Mattino – Giuntoli, l’addio al Napoli gli costerà la rinuncia a bonus e premi: le cifre

La love story tra Napoli e Giuntoli potrebbe essere davvero al capolinea. Tra saluti ufficiosi, ringraziamenti e telefoni squillanti il suo addio è stato rimandato più volte, nonostante l’ultimo anno di contratto previsto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la destinazione per il d.s. sarebbe già decisa: Torino sarà la sua nuova casa. Dimenticare l’azzurro Napoli non sarà però così facile, infatti, Giuntoli dovrà rinunciare a premi e bonus per resindere il contratto in anticipo.

Secondo il quotidiano la cifra per chiudere il contratto e poter passare alla Juventus è di circa 3.5 milioni di euro.