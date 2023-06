Iezzo sbotta: “Basta sparare cavolate sul lavoro di Meret!”

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Tele A per parlare di Alex Meret. Ecco cosa ne pensa del portiere azzurro:

“Fare il portiere a Napoli non è semplice, c’è bisogno di personalità e Meret ce l’ha, nonostante ciò che dicono molti tuttologi che parlano. Quello che gli è stato detto tutta l’estate scorta non era facile da superare ed ha risposto in campo. Io ho fatto il portiere, ma qualcuno ha sparato stronzate solo per metterlo in difficoltà. Forse ad alcuni piacciono portieri da sceneggiata, chi fa il suo mestiere con serietà e tranquillità a volte non va bene, ma si ama chi fa la mezza parata con 3 capriole e fa casino. Il più forte, Zoff, stesso carattere più o meno, era tranquillo ma comunque fortissimo mentre su Meret si continua a parlare di poca personalità o che non ha i piedi mentre ormai non sbaglia nulla”.