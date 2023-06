Fedele, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Queste le sue parole: “Sostituto di Kim? La sua clausola farà beneficiare il Napoli di circa 50 milioni e non 60 come si legge in giro. Io prenderei di corsa Scalvini, ha un futuro certo. Osimhen? Per me va venduto, anche per 100 milioni. Erede di Osimhen? Io dico Hojlund dell’Atalanta.